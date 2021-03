Aos 15 anos, a filha mais velha dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia Ortiz, encantou tudo e todos no seu primeiro ato oficial sozinha decorrido esta quarta-feira, dia 24 de março.

A princesa Leonor marcou assim presença no 30.º aniversário do Instituto Cervantes, em Madrid, e claro que todas as atenções nela se centraram.

Para a ocasião, sua majestade optou por um romântico vestido em padrão floral, combinado com uns sapatos com um pequeno salto, começando desta forma a mostrar um estilo mais maduro.

Veja as fotografias do visual na galeria.

