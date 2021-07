Para a família real espanhola, o mês de julho arrancou com um compromisso oficial particularmente simbólico. Aconteceu esta terça-feira, 1 de julho, mais uma edição dos Prémios Princesa de Girona.

Apesar da cerimónia ser presidida pela princesa Leonor, a grande protagonista da noite, a rainha Letizia foi também alvo de atenções.

Para a ocasião, a mulher do rei Felipe VI optou por não estrear nenhum look, mas sim reciclar um vestido Nina Ricci, da coleção de 2018. Esta é, segundo a Hola, a terceira vez que a monarca brilha com este modelito cinzento, cheio de romantismo.

Veja nas fotos da galeria como espalhou elegância.

