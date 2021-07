Esta quinta-feira, 1 de julho, a família real espanhola viajou até Barcelona para mais uma edição dos Prémios Princesa da Girona, presididos por Leonor, a princesa herdeira.

Mas na chegada as atenções voltaram-se para a infanta Sofía, que apareceu com um penteado invulgar. A filha mais nova dos reis de Espanha 'fugiu' do habitual visual e apanhou parte do cabelo num coque.

Sendo habitual vê-la com o sabelo solto, a escolha arrojada teve grande destaque. Veja na galeria.

