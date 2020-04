Carolina Patrocínio marcou a semana pelo facto de ter dado à luz o seu quarto filho, o bebé Eduardo. Ainda na mesma semana, a apresentadora deixou a maternidade com o bebé e rumou a casa para junto das restantes filhas: Diana, Frederica e Carolina.

No 'adeus' à maternidade, como seria de esperar, foi a excelente forma física apresentada por Carolina Patrocínio dois dias após o parto a prender a atenção dos seguidores e a tornar-se o assunto do momento nas redes sociais. Motivo pelo qual resolvemos eleger a mamã Carolina como o look da semana.

Como tal, reunimos na galeria os quatro looks diferentes com os quais o rosto da SIC saiu da maternidade nas quatro vezes em que deu à luz.

