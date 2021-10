Ao lado do companheiro, Orlando Bloom, Katy Perry marcou presença no evento da Variety's Power of Women, que aconteceu esta quinta-feira, 30 de setembro, no Wallis Annenberg Center, em Beverly Hills.

A estrela, de 36 anos, deu nas vistas com um visual que ou se ama, ou se odeia, não tendo deixado ninguém indiferente.

Katy apareceu com um vestido longo, em tons de lavanda, bastante largo, conjugado com uns brincos compridos.

Veja na galeria as fotografias do look.

