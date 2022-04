O festival Coachella começa esta sexta-feira, dia 15, e as celebridades não faltaram ao Revolve - evento de música que ocorre no âmbito do festival.

Sara Sampaio esteve entre os nomes conhecidos que brilharam no evento de música mais badalado da Califórnia, Estados Unidos... E com um look escolhido especialmente para a ocasião.

Espreite a galeria para ver o visual da modelo portuguesa e de outros famosos, como Pabllo Vittar, nos primeiros dias de Coachella.

Leia Também: Jessica Athayde orgulha de mudanças físicas após problema com a tiroide