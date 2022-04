Jessica Athayde aproveitou as temperaturas convidativas que se fazem sentir este fim de semana para desfrutar dos primeiros banhos de sol do ano. A atriz vestiu o biquíni e não resistiu em partilhar com os seguidores o quanto se sente feliz e orgulhosa com a transformação física que conseguiu nos últimos meses.

"Super orgulhosa da minha dedicação nos últimos meses, tive de fazer um restart [recomeço] na minha tiroide/vida", conta, explicando que pediu ajuda a profissionais "de forma a fazer este caminho da maneira mais saudável e natural".

"Não sou de extremos, aliás, estou com uma bruta de uma ressaca hoje [...]", admite, dando conta de que teve um jantar de família onde se vingou "à grande" bebendo e comendo "como uma crescida".

"Mas há que existir um equilíbrio, não é? Viver e aproveitar", realça ainda a atriz ao mostrar um conjunto de imagens onde aparece em biquíni.

Leia Também: Em imagens: A 'escapadinha' de fim de semana de Cristina Ferreira