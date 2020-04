Estreou na noite deste domingo, dia 26, na SIC, a terceira temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' e Andreia Rodrigues assume uma vez mais a condução do reality show.

No primeiro episódio da nova temporada, a apresentadora fez-se notar com toda a elegância em dois looks distintos - um de dia e outro de noite -, com inspirações primaveris.

O primeiro tratou-se de um conjunto branco, composto por culottes e camisa, com padrão floral e alguns detalhes em cor de rosa. O segundo, por sua vez, tratou-se de um longo vestido vermelho que combinou com um blazer cor de rosa.

Veja em detalhe na galeria.

