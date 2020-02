O novo ano chegou com mais agitação do que seria desejável para a realeza britânica. A decisão de Harry e Meghan Markle em afastarem-se do núcleo protocolar da família suscitou grande burburinho, mas os restantes elementos optaram por não deixar que a situação afetasse os compromissos oficiais e deram continuidade à agenda real.

Kate Middleton esteve mais do que nunca sob a luz dos holofotes. Na companhia do marido, o príncipe William, ou a solo, a duquesa de Cambridge mostrou-se no seu melhor no meio do frenesim das últimas semanas.

Na galeria que preparámos vai poder recordar os visuais que marcaram o mês de janeiro, repleto, como seria de esperar, de muita elegância.

