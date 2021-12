Júlia Pinheiro foi um dos rostos conhecidos a marcar presença no palco da Gala dos Sonhos, uma iniciativa da Associação Sara Carreira.

A apresentadora esteve em palco para citar um verso impactante, marcando pela forma como interpretou as palavras e pela elegância do look escolhido para a ocasião.

Júlia, de 59 anos, recebeu uma onda de elogios, que agradeceu mais tarde nas suas redes sociais.

"Agradeço os muitos elogios sobre o smoking que usei na Gala dos Sonhos, emitida ontem à noite", começa por referir o rosto das tardes da SIC, que usou a mesma publicação para revelar alguns pormenores sobre o visual.

O smoking em tons de cor de vinho usado pela comunicadora é da marca Maxmara e foi combinado com uns sapatos da marca de luxo Loubotin. Quanto ao styling, o agradecimento de Júlia vai para Telma Silva Pinto.

