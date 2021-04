Fã de cores, padrões e peças arrojadas, Diana Chaves tem surpreendido os espectadores do programa 'Casa Feliz' com as escolhas desta semana.

Depois de deslumbrar com um visual branco, esta quinta-feira foi de preto que arrasou no pequeno ecrã. O rosto das manhãs da SIC apostou num top largo que conjugou com calças de napa e botins estilo militar.

Mais uma escolha que evidencia o seu gosto por peças discretas em tons neutros. Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Diana Chaves 'foge' das cores e faz sucesso com visual neutro