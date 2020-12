No passado fim de semana, Harry e Meghan Markle foram 'apanhados' pelos fotógrafos enquanto davam um passeio em Beverly Hills, adianta o Page Six.

Os duques de Sussex surgiram vestidos de forma bastante casual e sem grandes pretensões.

Conforme poderá ver pelas imagens de seguida, Meghan ia com um gorro, umas jeans, uma camisola larga preta e ainda um casaco bem quente com pêlo no gorro.

A título de curiosidade, a publicação indica-nos que o casaco é da J.Crew e custa 375 dólares, aproximadamente, 306 euros.

Importa notar que este Natal será diferente para o casal. Tendo inicialmente planeado passar a época festiva no Reino Unido com a família real, os dois viram-se obrigados a cancelar os planos devido às restrições da pandemia.

Assim, Harry e Meghan ficarão na sua casa em Montecito acompanhados pelo filho, o pequeno Archie, de um ano, e ainda com a mãe de Markle, Doria Ragland.

