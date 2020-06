Cristina Ferreira voltou a surgir em modo princesa e as redes sociais renderam-se,

Esta quinta-feira, dia 25, a apresentadora partilhou o look escolhido para mais uma emissão d'O Programa da Cristina' e eis que surgiu num encantador vestido nude com inspirações vitorianas.

A peça destacava-se, sobretudo, por ser toda bordada. Outros dos pormenores que chamaram a atenção foram a gola e as mangas abalonadas.

Ora veja.

