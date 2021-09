Depois de ter brilhado durante a manhã no Festival de Cinema de Veneza, com um vestido rendado em tons de azul claro, Georgina Rodríguez apostou num segundo look arrasador para uma nova passagem pela passadeira vermelha do evento.

"De volta ao preto", a namorada de Cristiano Ronaldo apostou num look que primou pela elegância. A modelo combinou calças, top e blazer pretos com joias vistosas e requintadas.

O toque final deste visual foi o penteado escolhido. Surpreendentemente, Georgina surgiu de cabelo pelos ombros. Não sabemos, contudo, se a companheira de CR7 terá feito uma mudança de visual para o evento ou se usou uma peruca para o efeito.

