Começa esta quarta-feira, 1 de setembro, a 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza e Georgina Rodríguez foi uma das personalidades a marcar presença no arranque.

Depois de ter destacado a sua chegada à cidade italiana, a namorada de Cristiano Ronaldo espalhou romantismo no primeiro dia do evento com um romântico visual.

A bailarina deslumbrou com vestido azul pastel repleto de rendas que combinou com um blazer do mesmo tom (esta peça optou por usar apenas pelos ombros).

Como é habitual nos looks de Georgina Rodríguez, não faltaram joias. A bailarina rematou o look com peças subtis em formato de borboleta.

Veja o visual em detalhe na galeria.

Leia Também: Festival de Cinema de Veneza: Recorde os looks que se destacaram em 2020