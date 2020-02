Deborah Secco apostou num look ousado, que não passou despercebido em todos os sítios por onde passou na noite desta segunda-feira.

A festejar o Carnaval no seu país na natal, Brasil, a atriz surgiu apenas com fitas prestas em volta do seu corpo, que combinavam com umas luvas, uma capa e umas sandálias de salto alto.

Um visual que foi muito elogiado e que colocou também em destaque a boa forma física da artista.

Veja na galeria algumas imagens que a atriz partilhou nas stories da sua conta do Instagram.

