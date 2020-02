Natalie Portman escolheu um elegante vestido preto com e dourado para a noite dos Óscares, um visual que acabou por ser completado com uma capa preta. Uma peça que foi acrescentada ao look por uma razão: protesto.

De acordo com os meios de comunicação internacionais, a atriz decidiu mostrar o seu descontentamento com o facto de nesta edição não terem sido nomeadas mulheres na categoria de Melhor Realizador.

Por isso, Natalie decidiu manifestar-se e expôs na capa os nomes de mulheres que foram 'esquecidas', como Greta Gerwig ('Little Women'), Lorene Scafaria ('Hustlers') e Lulu Wang ( 'The Farewell').

