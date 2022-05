A Met Gala é um dos eventos mais aguardados do ano, por isso, não admira que sejam muitas as celebridades que façam questão de estarem presentes na cerimónia de angariação de fundos que tem lugar no The Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Na lista de convidados de luxo estava o nome de quatros atores que se popularizaram com a série 'Bridgerton', da Netflix.

Sendo que o tema da gala deste ano remetia para a moda norte-americana do final do século XIX, é possível dizer que os artistas ficaram bastante à vontade com visuais de inspiração vintage.

Veja os looks na galeria.

Leia Também: Iguais! Empresário sueco confundido com Jared Leto na Met Gala

Leia Também: Sebastian Stan aposta em visual cor de rosa néon (da cabeça aos pés)