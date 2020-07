A viver em Los Angeles, Meghan Markle está a desfrutar do lado mais discreto e descontraído da vida e este novo 'lifestyle' reflete-se também no seu estilo.

Na passada sexta-feira, segundo nota a revista Harper's Bazaar, os duques de Sussex foram vistos durante um passeio e a fugaz aparição não passou despercebida às lentes dos paparazzi.

As imagens mostram então que Meghan apostou num visual onde reúne os maiores essenciais de verão: Um vestido branco de linho, com manga cava, que combinou com um chapéu de ráfia, óculos de sol e alguns acessórios dourados.

Simples, discreta, mas sempre elegante. Ora veja.

