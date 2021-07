Marina Ruy Barbosa esteve entre o vasto leque de celebridades que no fim de semana marcaram presença no Festival de Cinema de Cannes e nos eventos que decorrem em paralelo ao evento.

A atriz brasileira, de 26 anos, repetiu a sua presença no festival e, uma vez mais, deslumbrou com o look escolhido para a ocasião.

Marina apostou numa criação Dolce & Gabbana. De vestido comprido, prateado e repleto de brilhantes, o rosto das novelas da Globo brilhou literalmente ao desfilar na passadeira vermelha.

Confira na galeria o look de gala e ainda aquele que Marina Ruy Barbosa usou na chegada ao evento.

