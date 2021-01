Está no ar mais uma emissão do programa 'Dos às 10', das manhãs da TVI, e a escolha do look de Maria Botelho Moniz surpreendeu os espectadores.

Antes do direto, a apresentadora partilhou o visual nas redes sociais e foi 'abraçada' por uma onda de elogios.

O macacão preto, com mangas em balão, deixou definida a sua silhueta e a faceta mais elegante.

Veja abaixo.

