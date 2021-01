Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz anunciaram esta quinta-feira, dia 21, a morte de Adriano, que esta terça-feira foi convidado de ambos no programa 'Dois às 10'.

"A ajuda chegou tarde demais, o Adriano morreu esta manhã", lamentou Cláudio Ramos, lembrando parte da história deste homem.

Adriano recebeu um prémio de 73 mil contos, aproximadamente 400 mil euros, no Totoloto. Pouco tempo depois, voltou a ficar sem nada. Nos dias de hoje era um homem conformado com o frio e com a fome que passava diariamente.

A história chocou os apresentadores e fê-los comprometerem-se a procurar ajuda para que Andriano não voltasse a passar fome e frio.

"Eu eu o Cláudio comprometemo-nos que íamos fazer tudo para mudar a vida deste homem, mas a nossa ajuda já não foi a tempo", acrescenta Maria Botelho Moniz, revelando que Adriano sofreu uma paragem cardiorrespiratória na manhã de hoje.

Por fim e ao lamentar esta triste notícia, Cláudio e Maria deixaram o apelo: "Esperamos sinceramente que o grito de alerta do Adriano sirva de exemplo para que possamos olhar para o lado e perceber que aquele silencio quer dizer muita coisa".

Relembre aqui a história de Adriano.

