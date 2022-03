O branco é cada vez mais usado no inverno e outono, fugindo à ideia antiga de que cores claras apenas devem ser usadas em estações quentes. Porém, a verdade é que com a chegada dos dias de sol as roupas claras e o branco tornam-se ainda mais presentes no nosso guarda roupa.

Para que comece a preparar os seus visuais de primavera, resolvemos destacar visuais totalmente brancos ou onde o branco é a cor dominante de 12 famosas portuguesas.

Espreite as imagens na galeria e inspire-se para criar os seus looks de primavera.

