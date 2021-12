Realizou-se esta quinta-feira, 16 de dezembro, mais uma edição do Natal nos Hospitais. Devido às circunstâncias pandémicas, a iniciativa tomou lugar, pelo segundo ano consecutivo, nos estúdios da RTP e contou com a presença de várias caras conhecidas da estação pública.

Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira roubaram atenções com a escolha de dois looks distintos para a ocasião.

A apresentadora da manhã surgiu com um conjunto - calças e blazer - repleto de lantejoulas, dando assim o ar da sua graça com um look arrojado.

Já o rosto das tardes optou por um longo vestido verde, que evidenciou a sua faceta mais elegante.

São estes os candidatos a Look da Semana. Confira-os abaixo e diga-nos qual o seu favorito.

Sónia Araújo© Instagram

Tânia Ribas de Oliveira© Instagram

