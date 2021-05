A princesa Charlotte comemorou o 6.º aniversário no passado domingo, dia 2, e a data foi assinalada pela casa real com a divulgação de uma fotografia que mostrou como está crescida a filha de Kate Middleton e do príncipe William.

A verdade é que ao longo destes seis anos, Charlotte rouba atenções sempre que aparece em público pela sua doçura alinhada à 'traquinice'. Mas não só, também os ternurentos vestidos são uma das suas características.

Por essa razão, Charlotte é a protagonista do Look da Semana. Nesta semana especial, celebramos o seu crescimento ao recordar alguns dos visuais que marcaram as suas aparições públicas. Veja na galeria e diga-nos qual o seu favorito.

