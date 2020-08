Decorreu esta quarta-feira, dia 29 de julho, em Lisboa, a gala dos Prémios Play, que tem como objetivo premiar o melhor da música portuguesa.

Entre os convidados destacámos para a rubrica Look da Semana os visuais de Blaya, Gisela João e Ana Bacalhau.

As três cantoras brilharam na passadeira vermelha com looks distintos, mas todos eles elegantes e capazes de deixar os seguidores rendidos.

Qual o seu favorito?

