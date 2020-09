Devia ter acontecido em março, mas por causa da pandemia, a gala da entrega dos Prémios Sophia decorreu esta quinta-feira, 17 de setembro, no Casino Estoril. Um evento que reuniu várias figuras públicas portuguesas do mundo do cinema.

Um momento muito diferente do habitual e que aconteceu com novas regras por causa da pandemia.

Entre as personalidades que marcaram presença estavam as atrizes Inês Castel-Branco e Margarida Vila-Nova, que escolheram para a ocasião um visual totalmente branco, mas muito diferentes, e que destacamos esta semana na rubrica Look da Semana.

Enquanto Inês Castel-Branco optou por um conjunto composto por umas calças e casaco, tudo da mesma cor, Margarida Vila-Nova desfilou com um elegante vestido. Um momento que ambas destacaram no Instagram.

"Ontem foi dia de celebrar o cinema. Dia de premiar o trabalho e o talento de actores, argumentistas, realizadores, produtores, maquiadores, e todos aqueles que fazem parte da construção de um filme. Todos são essenciais na sua área e todos juntos carregam um filme desde o primeiro esboço até à sala de cinema. Nestes meses que vivemos fechados, o cinema, foi a nossa melhor companhia. Fez-nos viajar no sofá lá de casa. Transportou-nos para outros lugares e deixou-nos por momentos sonhar. Desafio-vos a correr ao cinema em segurança e a ver cinema português! Parabéns a todos os vencedores pelo trabalho único de cada um, sinto-me grata por ter estado entre nomeadas e nomeados que tanto admiro e respeito. Ontem a festa foi bonita e o cinema está de parabéns", disse Margarida Vila-Nova, esta sexta-feira.

"Ontem foi noite de prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema. Vejam nas storys alguns detalhes da meu look. Aqui fica a minha preferida da Olga Maria Barrisco e a promessa de que mais tarde ponho a melhor foto do look total", escreveu Inês Castel-Branco.

Mas não ficaram por aqui. A amizade de ambas foi também destacada pelas atrizes. "Estivemos o dia juntas, de mão dada. Não somos rivais, somos parceiras; não somos concorrentes, somos cúmplices. Para mim, a Inês Castel-Branco é a minha vencedora. conquista cada lugar e cada pessoa na sua vida. Pelo menos comigo, foi assim. Carinhosamente tratamo-nos por 'esposa'... Ao longo do dia e durante a cerimónia de entrega de prémios pensei sempre na Inês como uma aliada, e não estávamos contra ninguém, estávamos pelo Bem! Que seja sempre assim. No trabalho e na vida", declarou Margarida Vila-Nova numa fotografia de ambas.

Palavras que Inês Castel-Branco fez questão de partilhar também nas stories da sua página de Instagram, tendo acrescentando: "Amo-te, esposa"

Veja ainda na galeria as imagens que ambas partilharam nas stories.

