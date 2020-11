Joana Teles tem sido a grande anfitriã da 'Praça da Alegria', na sequência de Sónia Araújo entrar em isolamento por estar infetada com o novo coronavírus, e desde então que as manhãs da RTP têm sido, também, palco do seu bom gosto.

No que toca a visuais, a apresentadora surpreendeu ao dar provas da sua versatilidade tendo já exibido modelitos dos mais diversos estilos.

Depois de duas semanas em que assumiu a condução do célebre programa da estação pública, Joana Teles é a protagonista da rubrica Look da Semana e, como sempre, é a sua opinião que conta.

Recorde na galeria todos os visuais com que brilhou e diga-nos qual o seu favorito.

