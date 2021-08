Daniela Melchior estreou-se da melhor forma nos eventos internacionais. Esta semana a atriz brilhou na antestreia de 'O Esquadrão Suicida' em Los Angeles.

A portuguesa, que faz parte do elenco do filme internacional, deslumbrou com um elegante vestido preto.

Mas esta não foi a primeira vez que Daniela Melchior brilhou na red carpet, ainda que em eventos nacionais, Daniela já deu provas da sua elegância em eventos nacionais.

Esta semana destacamos o estilo da atriz nas red carpet na rubrica Look da Semana. Espreite a galeria e ajude-nos a eleger qual o melhor visual usado pela talentosa Daniela.

'O Esquadrão Suicida', recorde-se, chegou aos cinemas portugueses esta quinta-feira, dia 5 de agosto.

