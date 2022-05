A princesa Beatrice, filha do príncipe André, começou a semana com uma aparição pública.

Esta segunda-feira, marcou presença no Chelsea Flower Show, um evento anual organizado pelo Royal Hospital Chelsea, na companhia do marido, Edoardo Mapelli.

Para a ocasião, a neta da rainha Isabel II escolheu um visual cheio de romantismo.

Falamos de um vestido midi com padrão floral, mangas abalonadas e folhos. A peça é o modelo Carolena, da marca Reformation, e está disponível na loja online por 295 euros.

Beatrice completou o look com um laço no cabelo, o que lhe deu um toque de feminilidade.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Netas da rainha Isabel II encontram-se para almoço de primas