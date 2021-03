A celebridade não faltou à comemoração do lançamento do novo álbum do artista, 'Justice'.

Kylie Jenner foi uma das convidadas para a festa de Justin Bieber, que decorreu na noite de quinta-feira, e não passou despercebida com a escolha do look para o evento. A celebridade, de 23 anos, deu nas vistas ao surgir com um macacão transparente, vermelho, que custa 1.095 dólares (mais de 900 euros), da coleção outono de 2021 da LaQuan Smith. Uma peça que combinou com um casaco comprido também vermelho, da Art School, juntamente com uns sapatos Givenchy e uma mala Louis Vuitton. Um visual que Kylie fez questão de mostrar aos fãs, através da sua página de Instagram. Veja as imagens na galeria. De recordar que a irmã, Kendall, também esteve presente no evento. Para a ocasião, a modelo optou por um top branco curto, uma minissaia floral, botas de cano alto e um longo casaco preto. Leia Também: Justin Bieber 'ignora' medidas de Los Angeles e faz festa



Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram