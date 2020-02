Decorreu mais uma edição dos prémios BAFTA, na noite deste domingo, no Royal Albert Hall, em Londres, e o príncipe William e Kate Middleton voltaram a ser um dos convidados de destaque do evento.

Os duques de Cambridge juntaram-se a várias celebridades e também passaram pela passadeira vermelha. Para a ocasião, enquanto o príncipe destacou-se com um smoking, Kate deslumbrou com um look já usado num outro evento.

Um vestido branco com detalhes dourados, de Alexander McQueen, foi esta a escolha da duquesa, como pode ver na galeria. Uma peça usada pela primeira vez em 2012, num jantar na Malásia, durante uma visita oficial.

Veja todos os detalhes do visual de Kate e William na galeria.

