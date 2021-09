Sem dúvida que Kate Middleton foi a grande estrela na estreia do novo filme de James Bond, 'No Time To Die', que aconteceu esta terça-feira à noite, dia 28, em Londres.

Para a ocasião, a duquesa de Cambridge, de 39 anos, usou um deslumbrante vestido dourado com uma capa que lhe conferia uma figura e elegância invejáveis.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o vestido foi feito por Jenny Packham e custa, aproximadamente, 3200 euros.

A publicação nota ainda que a escolha da mulher do príncipe William tem várias parecenças com um vestido único usado pela princesa Diana, em 1985, curiosamente também para a estreia de um filme de James Bond - '007 - Alvo em Movimento'

