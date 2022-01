Kate Middleton marcou presença no seu primeiro evento público de 2022 na companhia do marido, o príncipe William. O casal visitou o Foundling Museum, em Londres.

Para a ocasião, como já é costume, a duquesa de Cambridge primou pela elegância ao surgir com um sobretudo em tons de azul petróleo, conjugado com um look de calças de alfaiataria e camisola de gola alta azul escura.

Veja as fotografias deste visual na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia brilha com vestido da sogra, Sofia de Espanha, em evento