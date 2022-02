Kate Middleton marcou presença no Estádio de Twickenham no último sábado para assistir a um jogo de rugby e a escolha do look deu que falar na imprensa espanhola. Isto porque foram notadas algumas semelhanças com um visual que a rainha Letizia usou recentemente.

A duquesa de Cambridge usou um blazer aos quadrados e conjugou-o com básicos pretos, nomeadamente umas calças justas e sapatos estilo stiletto.

O visual é idêntico ao que a mulher de Felipe VI usou em janeiro na visita à Fitur (Feira Internacional de Turismo), em Madrid. À exceção de que Letizia usou uma camisola branca.

Será que a monarca espanhola foi a inspiração de Kate Middleton?

Kate Middleton© Getty Images

Rainha Letizia© Getty Images

