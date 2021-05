Kate Middleton e o príncipe William continuam a visita pela Escócia e foram esta quinta-feira, dia 27, as presenças de destaque na cerimónia de encerramento da Assembleia Geral da Igreja da Escócia - ocasião na qual a duquesa voltou a dar cartas com a escolha do visual.

A duquesa surgiu com um encantador vestido azul, da assinatura de Catherine Walker, nota a revista Hello. Uma peça digna de uma princesa que certamente ficará na memória dos seus admiradores.

No que toca a acessórios, escolheu uma clutch preta da marca Strathberry e um delicado colar da Kiki McDonough.

Veja em detalhe na galeria.

