Kate Middleton mostrou por que é considerada um dos membros da realeza mais elegantes do mundo. A duquesa de Cambridge chamou a atenção com o visual que escolheu para marcar presença num evento da Forward Trust, a propósito da ação de solidariedade 'Taking Action on Addiction', em Londres.

A cor predominante, conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, foi o encarnado.

Assim, a mulher do príncipe William combinou uma saia plissada com uma camisola. Para terminar, Kate escolheu uma carteira e uns scarpins em tons de nude.

