Os fãs que esperavam pelo grande momento de Jennifer Lopez e Ben Affleck na passadeira vermelha da Met Gala 2021 não viram esse desejo a ser concretizado.

O casal não posou junto para as câmaras na red carpet. A cantora desfilou sozinha, mas não deixou de dar nas vistas com um visual que deixou as curvas em evidência.

Para a ocasião, Jennifer Lopez, atualmente com 52 anos, escolheu um conjunto Ralph Lauren. Um longo vestido decotado e com uma grande racha lateral, castanho, cheio de brilho que completou com um casaco escuro que combinava com um chapéu de aba larga. As sandálias de salto alto prateadas combinaram com uma das pulseiras e o grande colar. Veja tudo na galeria.

De lembrar que apesar de não terem estado juntos na passadeira vermelha, Ben acompanhou a cantora ao evento e posaram para os fotógrafos fora da red carpet.

