Jennifer Lopez já mostrou em diversas ocasiões que não tem medo de arriscar no que aos seus visuais diz respeito, e aquele de que lhe falamos aqui é um claro exemplo.

A artista, de 51 anos, partilhou fotografias do look com os mais de 160 milhões de seguidores que tem na sua conta de Instagram.

Olhando para a primeira imagem (que poderá ver na galeria), não se percebe nada de extraordinário, mas quando se chega às botas, então é impossível ficar indiferente.

Com um salto bastante elevado e em tons de dourado, sem dúvida que estas botas acima do joelho foram as estrelas da indumentária.

Note-se que, atualmente, a artista vive um momento feliz da sua vida. J-Lo está a namorar com Ben Affleck, tendo recuperado assim um romance antigo vivido por ambos no início dos anos 2000.

