As apresentadoras portuguesas são cada vez mais sinónimo de estilo e elegância, ditando tendências e inspirando muitas vezes as espetadoras que diariamente as veem na televisão.

Como tal e para que se inspire para a primavera, estação do ano que este sábado, dia 20, começa, resolvemos reunir em galeria 10 looks diferentes de 10 apresentadoras portuguesas.

Veja as imagens e comece já a preparar o seu armário para os dias coloridos que se aproximam.

