De viagem por Los Angeles na companhia do namorado, Helena Coelho apostou num visual cheio de sensualidade para um jantar a dois com Paulo Teixeira.

Na noite de terça-feira, depois de um percalço com o carro, o casal foi jantar a uma marisqueira e a apresentadora do 'VivaVida' escolheu para a ocasião um vestido preto, curto, justo e com decote coração.

Ao destacar algumas imagens nas Instagram Stories, o vestido fez sucesso e Helena Coelho esclareceu que a peça é da atual coleção da Zara e está disponível por 29,95 euros.

