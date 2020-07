Quando a emissão d'O Programa da Cristina' terminou, na passada sexta-feira, dia 17, os telespectadores estavam longe de imaginar que aquele seria o último dos episódios do formato de sucesso das manhãs da televisão nacional. Horas mais tarde, a apresentadora deixou o país boquiaberto ao anunciar a sua saída do canal para se mudar para a estação rival, a TVI, a sua eterna "casa".

Com isto, também o seu último visual na estação de Paço de Arcos merece ser recordado. Cristina brilhou com um vestido da marca portuguesa KAOÂ que se destacava por ser curto, de gola alta e com alguns detalhes bordados.

A título de curiosidade, a peça, disponível na loja online, pode ser adquirida pelo valor de 160€.

Veja em detalhe na galeria.

