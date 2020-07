Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves foram esta quarta-feira as anfitriãs da gala Play - Prémios da Música Portuguesa -, transmitida em direto na RTP1.

Prontas a arrasar, as apresentadoras escolheram para a ocasião look arrojados, ao estilo de ambas, e que não passaram despercebidos ao olhar atentos dos seguidores.

Filomena entrou em palco com um vestido de padrão floral, assimétrico e justo, combinado com umas calças com o mesmo padrão. Inês brilhou com um vestido comprido que combinava com o da colega.

Seguiu-se o segundo look da noite, que na opinião de uma seguidora merecia até "um minuto de silêncio" de tão bonito que era. Filomena Cautela prendeu todas as atenções com um fato brilhante de cor roxa, combinado apenas com um soutien bralette. E uma vez mais, dentro dos mesmos tons que a colega, Inês volta a brilhar com um arrojado vestido comprido repleto de assimetrias.

Veja na galeria os looks que impressionaram os fãs.