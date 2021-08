Fátima Lopes arriscou numa mudança de visual e partilhou o resultado com os seguidores esta terça-feira, dia 3. "Mudança de visual e a energia muda", afirmou ao divulgar as imagens do novo look nas suas redes sociais.

Com o cabelo mais escadeado na parte de trás, Fátima Lopes apresenta-se agora com um corte de cabelo ainda mais curto.

Veja o antes e depois na galeria.

Leia Também: Fátima Lopes vive experiência única na companhia de amigas