Ester Expósito, a atriz que deu vida à carismática Carla da série de sucesso 'Elite', da Netflix, está hoje de parabéns. A espanhola completa esta quarta-feira, 26 de janeiro, 22 anos de vida.

Não sabemos ainda que look irá Ester usar para celebrar a data, mas é quase certo que irá brilhar... como faz quase sempre. Como forma de assinalar este dia especial, resolvemos lembrar os 22 looks que provam que, além de excelente atriz e uma lindíssima mulher, Ester Expósito é também um ícone de estilo e elegância para a sua geração.

Com vestido de gala ou looks mais descontraídos, a artista espanhola consegue sempre brilhar. Espreite as fotos na galeria para comprová-lo.

