Esta quinta-feira, dia 3, pelo final da tarde, o mundo rendia-se à aparição de Georgina Rodríguez no Festival de Cinema de Veneza, tornando-a a grande protagonista do segundo dia do evento. Hoje segue o terceiro 'capítulo' da 77.ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo e está aberta a passadeira vermelha.

As primeiras estrelas já desfilaram diante dos fotógrafos, deixando claro, pela a amostra, que o preto é a cor de eleição da noite.

Veja os looks na galeria.

