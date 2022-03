Diana Chaves deu nas vistas com mais um visual irreverente que usou numa das cerimónias do programa 'Casados à Primeira Vista'. Trata-se de um visual oversized, com uma capa dourada, com aplicações de pedraria verde junto ao pescoço.

Uma escolha que foi partilhada na conta oficial de Instagram da SIC e que foi bastante elogiada pelos admiradores da comunicadora.

Recorde-se que no passado domingo estreou a nova edição do programa na SIC. Tem vindo a acompanhar as aventuras dos casais?

