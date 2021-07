Diana Chaves é este domingo, 11 de julho, a aniversariante do dia. A atriz e apresentadora completa 40 anos de vida.

Em dia de celebração escolhemos homenagear Diana Chaves destacando a sua elegância, bom gosto e estilo no que toca à escolha de visuais.

Ao longo dos anos, a atriz foi-se destacando nas passadeiras vermelhas dos mais variados eventos nacionais, e até internacionais. Agora, é no programa 'Casa Feliz', que apresenta todas as manhãs ao lado de João Baião, que nos surpreende com os seus visuais.

Confira a galeria para lembrar os 40 looks de Diana Chaves dignos de registo.

