Desde que entrou para a família real britânica que Meghan Markle adotou um estilo mais elegante, segundo as normas estabelecidas. Sem dúvida que a duquesa de Sussex é uma grande amante de looks neutros e intemporais, contudo, também foram várias as ocasiões públicas onde apostou em visuais coloridos.

Na presente galeria juntamos 10 indumentárias da mulher do príncipe Harry, da época em que ainda integrava o núcleo senior da realeza e antes do seu afastamento que ficou conhecido como 'Megxit'.

As imagens mostram que é possível manter a elegância e simplicidade com cores mais vivas.

Qual o seu look preferido? Partilhe connosco!

