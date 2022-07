Maria Cerqueira Gomes voltou a dar nas vistas enquanto apresentadora do programa 'Uma Canção Para Ti', na TVI. Para além do seu talento enquanto comunicadora, a anfitriã tem colhido os mais diversos elogios por causa dos looks com que tem surgido.

Para o programa deste domingo, 3 de julho, Maria elegeu um elegante vestido amarelo, de 'ombro', que evidenciava a sua silhueta.

O penteado acabou também por marcar a diferença devido aos acessórios que escolheu.

Veja o visual:

